Ворог вкотре масовано атакував Одещину

"Ворог продовжує масовано атакувати Одещину ударними безпілотниками, - повідомив у фейсбук начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. - Ціллю росіян знов є цивільна та енергетична інфраструктура.

В одному з населених пунктів області внаслідок атаки спалахнули склади логістичної компанії...Через ворожу атаку у частині міста відсутнє електро- водо- та теплопостачання".

Згодом Лисак повідомив про влучання російських БпЛА у багатоповерхівки у двох районах Одеси. В одному з будинків горіли квартири.

Кількість постраждалих зросла до 6. Серед них троє дітей. 7-місячне немовля, 14-річний хлопець та 8-річна дівчинка – у стані середньої тяжкості, 42-річний чоловік – у важкому стані.

Усіх постраждалих доставили до медзакладів.

"У частині міста наразі відсутнє електропостачання. На окремих об’єктах критичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи, у зв’язку з чим у деяких мешканців тимчасово немає водо- та теплопостачання", – зазначив начальник МВА.