Топ спецоперацій СБУ у 2025 році

У 2025 році співробітники Служби безпеки України показали неймовірну результативність. Ворог отримував сильні та точні удари там, де зовсім цього не очікував.

Під час операції «Павутина» лише за декілька годин СБУ уразила 41 літак стратегічної авіації. Втрати рф склали на понад 7 мільярдів доларів

У бухті Новоросійська підводні дрони «Sub Sea Baby» уразили носій «Калібрів» – підводний човен класу «Варшавянка», додатково скоротивши ракетний потенціал росії у Чорному морів, серйозно пошкодив його опорні конструкції.

Далекобійні удари по НПЗ у глибокому тилу рф скоротили експорт нафти більш ніж на 30%, а також обмежили можливості ворожого тіньового флоту

Ще на мільярди доларів була знищена техніка агресора – як на фронті, так і в глибокому тилу

І це лише частина системної роботи, яка щодня знижує військовий потенціал агресора. У 2026 році окупантів чекає ще більше точної та нищівної «бавовни»!