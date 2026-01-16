Датчики температури Danfoss та тепла підлога DEVI - комфорт та технологічність

Теплові системи орієнтуються не тільки на забезпечення тепла, а й на їхню контрольованість, безпеку та економічність.Електрична тепла підлога, це найперевіреніший варіант для створення системи опалення підлоги як в житлових, так і в комерційних приміщеннях. Системи розробляються з урахуванням усіх європейських стандартів, а це означає, що вони потрібні і в приватному, і в масштабному будівництві.

Рівномірний розподіл тепла, відсутність видимих ​​опалювальних приладів та висока енергоефективність забезпечують сприятливий мікроклімат незалежно від сезону.

Ключовим елементом системи управління є датчики температури, які використовуються в комплексі з обладнанням Danfoss. Тому що саме вони відповідають за контроль нагріву, запобігаючи перегріву та скорочуючи енерговитрати. Завдяки стабільності вимірювань та високої чутливості температурні датчики Danfoss значно продовжують експлуатаційний термін опалювальної системи.

Плюси теплої підлоги DEVI

Головна відмінність системи DEVI, це її легкість у підключенні та універсальність. Їх можна використовувати як основне джерело опалення, так і як додаткове. До основних переваг можна віднести:

Рівномірне прогрівання;

Сумісність з будь-яким покриттям для підлоги;

Чи не порушує інтер'єр;

Довгий термін служби;

Мінімальні експлуатаційні витрати.

Тепла підлога буде ідеальним рішенням для: ванни, кухні, спальні та дитячої кімнати, де комфорт має – першорядне значення.

Різновид датчиків температури

Фірма Danfoss пропонує нашій увазі великий вибір термодатчиків, до основних видів якого можна віднести:

Підлогові - захищають від перегріву та ведуть повний контроль температури;

Повітряні - для вимірювання температури повітря;

Комбіновані - для граничної точності поєднують контроль: підлогу + повітря.

Danfoss розробляє технології для великої кількості галузей, а інноваційні рішення компанії спрямовані на підвищення енергоефективності та надійності.

У поєднанні з електричною теплою підлогою DEVI температурні датчики Danfoss формують сучасну систему опалення, яка відповідає всім стандартам якості. Такий підхід дозволяє створити безпечне, довговічне та економічно виправдане рішення для будь-якого типу приміщень.