Який мотоцикл краще купити? Об’єм двигуна, вага, потужність та інші важливі критерії

Мотоцикл – транспорт для тих, хто цінує свободу та не любить стояти в заторі. Хто не мріяв про те, щоб купити мотоцикл новий з салону, блискучий та стрімкий? Перед його вибором слід продумати, як саме він буде використовуватися. Міські, туристичні, спортивні та швидкісні байки суттєво відрізняються один від одного. Різний об’єм двигуна, вага та кількість кінських сил у двигуні впливають на те, як байк поводить себе на дорозі.

Об’єм двигуна: що потрібно знати?

Обрати нові мотоцикли за об’ємом двигуна можна на https://auto.ria.com/uk/newauto/category-moto/body-motoczikl/. Новачкам краще підбирати не дуже потужні моделі. Варто розглянути варіанти з об’ємом двигуна в межах 250-400 см3. Це може бути:

Rider Dukati V4 400;

BSE J11;

KTM Duke 2023.

Їхньої потужності достатньо для комфортних поїздок містом та нечастих виїздів на природу. Вони гарно керовані та досить передбачувані навіть для мотоциклістів-початківців.

Якщо плануються подорожі на великі відстані, можна вибрати мотоцикли з об’ємом двигуна від 650 см3:

Yamaha MT-07;

Honda CB;

Triumph Trident.

Проте ці моделі будуть витрачати більше палива, ніж маленькі міські байки.

Потужні мотоцикли з об’ємом на 1200 см3 та більше, наприклад, Harley-Davidson Pan America 2021 та Triumph Speed Twin 2023 Base 1200, дозволяють перевозити більше одного пасажира. Власники таких байків можуть брати з собою важкі речі – кофри з відеотехнікою, мисливське чи рибальське спорядження. Мотоцикли на понад 1 літр не обов’язково дуже швидкі. Такі байки добре керовані та стабільні на дорозі, але підходять для більш досвідчених водіїв.

Вага мотоцикла: вплив на керованість і комфорт

Вага моделі має важливе значення для продуктивності та керованості. Легкий мотоцикл управляється легше, ніж важкий. Якщо потрібен маневровий транспортний засіб для міських заторів, бездоріжжя або ендуро-змагань, то обирати краще модель вагою від 80 до 150 кг. Такі мотоцикли легше втримати на трасі чи дорозі з поганим покриттям. Легкі байки:

простіше гальмують і розганяються;

легше входять у повороти та краще реагують на рухи водія;

мають менше навантаження на двигун та знижену витрату палива.

Втім, надто легкий байк може бути не дуже комфортним. Втримати його на дорозі складно новачку, особливо якщо центр маси не дуже збалансований. Маневреність залежить не лише від ваги. Довші мотоцикли менш маневрені, а компактні легше входять в повороти. Паркувати їх простіше, особливо на вузьких вулицях.

Мотоцикли вагою понад 300 кг обирають для подорожей та далеких поїздок. Вони часто оснащені додатковими місцями для речей. Їх доречно купувати високим водіям та тим, хто полюбляє подорожувати удвох. На важкому мотоциклі довгі поїздки будуть комфортними та безпечними.

Потужність двигуна: як вибрати оптимальний баланс?

Чим більший об’єм двигуна, тим вища його потужність:

Мотоцикл на 110-120 к.с. може розвивати більшу швидкість, перевозити більшу вагу.

Якщо потрібен байк для міста – достатньо 45-60 к.с. Тим, хто їздить лише на роботу чи в супермаркет, цього більш ніж достатньо.

Туристичні або спортивні мотоцикли зазвичай мають двигуни потужністю від 75 к.с.

Для швидкісної їзди на трасі можна обрати мотоцикл на 100 к.с., наприклад, модель 2025 року CF MOTO 800NK.

Придбати важкий дорогий байк новачку або крутий Harley-Davidson з двигуном на 1923 см3, щоб зрідка їздити в магазин та назад, – не найкраща ідея. Обираючи оптимальні моделі мотоциклів, варто враховувати свій бюджет, навички кермування та особливості доріг, якими планується їздити. Важливо вибрати модель, яка буде комфортною та безпечною для вашого стилю їзди.