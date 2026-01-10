Угода на "процвітання" для України на 800 млрд доларів

За інформацією The Telegraph, Україна і США можуть підписати угоду про "процвітання" для відновлення країни на зустрічі світових лідерів у Давосі, яка передбачає залучення 800 млрд доларів.

Президент України Володимир Зеленський і лідер США Дональд Трамп "вирушають до швейцарського гірського курорту, де, як очікується, вони зустрінуться і остаточно узгодять угоду".

Видання додає, що Зеленський мав намір поїхати до Білого дому наступного тижня, щоб укласти як план економічного процвітання, так і угоду про післявоєнні гарантії безпеки. Однак його європейські союзники з "коаліції рішучих" відмовили його від цієї поїздки і запропонували Всесвітній економічний форум як кращий майданчик для зустрічі з Трампом.

Угода про "процвітання" передбачає залучення 800 млрд доларів у реконструкцію України впродовж 10 років.

Дослівно з публікації The Telegraph: "Вважається, що це відкриє шлях для низки кредитів, грантів та інвестиційних можливостей від приватних компаній для надання коштів. Київ сподівається, що, пропозиція Вашингтону взяти участь у післявоєнній відбудові, особливо в проєктах, до яких Трамп може бути прихильним, підвищить готовність президента США надати надійні гарантії безпеки".