у Відні знайшли тіло 21-річного українця

У підземному гаражі готелю у Відні знайшли тіло чоловіка, якого ідентифікували як 21-річного громадянина України; поліція розслідує інцидент як можливе убивство, повідомляє Kronen Zeitung.

За інформацією ЗМІ, українця побила група чоловіків у підземному гаражі "розкішного віденського готелю біля каналу Дунай".

Далі хлопця поклали на заднє сидіння власного автомобіля і підпалили. Він помер від теплового шоку та отруєння димом.

Обгоріле тіло, виявлене в авто, вдалось ідентифікувати за допомогою стоматологічної карти. Як пише Kronen Zeitung, 21-річний громадянин України прибув до Австрії "деякий час тому" і отримав тимчасовий захист.

Поліція Відня розпочала розслідування інциденту та допитує родичів і друзів загиблого. Обставини й мотив убивства залишаються невідомими.