15 років тюрми отримала ще одна зрадниця, яка допомагала рашистам атакувати Покровськ

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала ще одна коригувальниця ворожого вогню по Донеччині. Зловмисниця входила до складу агентурної групи фсб, яку нейтралізували у вересні 2022 року в Краматорську та Покровську.

Наразі тюремний вирок отримала 49-річна місцева безробітна, яка наводила російські ракети на пункти базування Сил оборони у фронтовому регіоні.

Як встановило розслідування, жінка потрапила у поле зору російських спецслужбістів через знайомих, які після повномасштабного вторгнення виїхали за кордон.

Завербована дистанційно агентка окремо від інших учасників ворожого осередку та під час поїздок по місцевості фіксувала локації українських військ.

Зібрані відомості жінка месенджером у вигляді голосових та графічних повідомлень передавала кураторові від фсб, який координував розвідувально-підривну діяльність всієї групи.

Під час обшуків у неї вилучено смартфон із доказами її контактів з російським спецслужбістом, якому «зливала» геолокації ЗСУ.

За матеріалами контррозвідки та слідчих Служби безпеки агентку визнано винною за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Розслідування проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.