Кіт Келлог: використовуйте можливість наносити далекобійні удари по Росії

Спеціальний посланник США в Україні генерал Кіт Келлог в ефірі Fox news прокоментував слова Президента США Дональда Трампа щодо далекобійних ударів України по Росії: "Я думаю, що, прочитавши те, що сказав Президент США, а також те, що сказали віцепрезидент Венс і секретар Рубіо, відповідь – так, використовуйте можливість наносити далекобійні удари".

Він також додав, що "не існує такого поняття, як сакральне місце".

Келлог нагадав, що президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Трампом просив передати Києву ракети Tomahawk, які мають дальність польоту до 2,5 тис. км. За словами спецпосланця, рішення з цього приводу ще не прийнято.