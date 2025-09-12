Сенатори США готують законопроєкт щодо визнання росії та білорусі державними спонсорами тероризму

За інформацією Axios, сенатор Ліндсі Грем (республіканець від штату Джорджія, США). Ліндсі Грем (республіканець), Річард Блюменталь (демократ), Емі Клобучар (демократ) і Кеті Брітт (республіканець) представили в четвер законопроєкт, який чинитиме новий тиск на Росію.

Законопроєкт оголосить Росію та Білорусь державними спонсорами тероризму, якщо вони не повернуть понад 19 000 дітей, які, за даними України, були викрадені під час війни. За словами Грема, "Росія заслужила право бути в цьому списку".

Також Грем продовжує працювати над тим, щоб Білий дім підтримав його окремий двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії, який має понад 80 співавторів.

Законопроєкт передбачає введення економічних санкцій проти Росії, якщо правитель РФ Вододимир Путін відмовиться від переговорів з Україною, а також встановлення 500% мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

Нагадаємо, наразі лише Куба, Іран, Північна Корея та Сирія визнані державами-спонсорами тероризму згідно з американським законодавством.