Сучасне жіноче взуття - як вибрати ідеальну пару

Найголовніше завдання для жінок, це вибір стильного, якісного та зручного взуття. Щороку мода змінюється, але деякі моделі залишаються в тренді незмінно, тому що поєднують у собі зручність, універсальність та відмінне поєднання практично з будь-яким одягом. Цю позицію займають ботильйони та балетки жіночі, що утримують позицію завдяки естетиці та комфорту.

Балетки - стиль, який завжди в моді

Класикою основного гардеробу вважаються балетки, в яких поєднується елегантність і спортивне взуття. Попит на жіночі балетки зрозумілий, за рахунок універсальності їх можна носити зі спідницями, сукнями, костюмами і джинсами. До особливостей балеток можна віднести:

М'яка без підйому підошва не дає навантаження на стопи навіть при тривалому носінні;

За рахунок мінімального дизайну підійдуть під будь-який стиль;

Великий вибір матеріалів від текстилю до шкіри.

У деяких брендах додають анатомічну устілку, це зручно для тих людей, які знаходяться весь день на ногах.

А особливий попит мають балетки з декоративними елементами (ремішки, бантики, пряжки). Ці незначні деталі утворюють індивідуальний образ.

Ботильйони - функціональність та стиль

У перші холодні дні ми думаємо про практичне і стильне взуття. Тому найзатребуванішу позицію в міжсезоння займають ботильйони жіночі, вони додають легкої суворості та виразності. Також ботильйони вигідно підкреслюють ноги та візуально додають зростання. Завдяки великому вибору моделей можна підібрати пару під будь-який стиль (повсякденний, офісний, вечірній). До ключових особливостей ботильйонів можна віднести:

За рахунок закритого верху ваші ноги завжди перебувають у теплі;

Можна одягнути під елегантний костюм, так і під джинси;

У їх пошитті використовують шкіру, шкірозамінник і замшу, тому ви легко підберете взуття за своїм бюджетом.

Як підібрати ідеальну пару

Щоб взуття надалі вас не розчарувало, при покупці слід звертати увагу на такі фактори:

Ваш комфорт в першу чергу залежить від підйому, ширини та довжини. Тому особливо приділіть увагу цим параметрам;

Також не варто забувати і про матеріал. Шкіра – комфортна та довговічна, а замша – надасть образу елегантності;

Підбирайте моделі під власний спосіб життя. Якщо ви багато ходите, беріть взуття на платформі, а для урочистих випадків більше підійдуть моделі на підборах.

Балетки та ботильйони, це головний елемент жіночого гардеробу.

Балетки - забезпечать комфорт і додадуть жіночності та легкості.

Ботильйони - нададуть впевненості та виразності.

А велика різноманітність моделей допоможе кожній жінці знайти свою ідеальну пару.