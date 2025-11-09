Байден: Трамп несе загрозу для Америки

Колишній президент США Джо Байден Байден на гала-вечорі, організованому в Омасі Демократичною партією Небраски, виступив із критикою свого наступника Дональд Трамп, заявивши, зокрема, що той "зруйнував" демократію, інформує телеканал CNN.

Я знав, що "Трамп збирається зруйнувати країну... Але, мушу визнати, я не мав уявлення, що це буде буквально руйнування", – сказав Байден, маючи на увазі знесення східного крила Білого дому для будівництва бальної зали.

Байден наголосив, що зруйноване східне крило Білого дому – це "ідеальний символ його президентства".

"Трамп завдав удару не тільки по дому народу, але і по Конституції, верховенству закону, самій нашій демократії", – підкреслив він.

Байден також висміяв неодноразові заяви Трампа про те, що його другий термін приніс країні "золотий вік".

"Тепер він каже, що ми перебуваємо, цитую, "у золотому столітті". Єдине золото – це те, що він вішає на камінну полицю", – сказав колишній президент, маючи на увазі позолочене оздоблення Білого дому.