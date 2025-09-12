У Пулково - "Килим", у "Приморську" - пожежа

За інформацією російського прокремлівського видання "РИА Новости", через атаку українських безпілотників горить одне з суден у нафтоналивному порту "Приморськ" на Балтійському морі. Про це повідомив губернатор російської Ленінградської області Олександр Дрозденко.

Згодом він заявив, що відкрите горіння на судні ліквідували і загрози затоплення чи розливу нафтопродуктів немає.

Порт Приморська – один із найбільших російських нафтопаливних портів на Балтійському морі, кінцевий пункт Балтійської трубопровідної системи.

Також, за словами Дрозденка, на над Ленінградською областю збили понад 30 безпілотників: "Уламки дронів впали у Всеволожську, Тосно, селах Покровське та Узміно, а також у Ломоносовському районі. Ніхто не постраждав".

В аеропорту Пулково продовжує діяти план "Килим" – затримано 36 рейсів на виліт і 12 на приліт.