Європа будує стіну дронів

У п’ятницю, 26 вересня очільники міністерств оборони десяти держав Європейського Союзу, а також міністр оборони України Денис Шмигаль та представники НАТО у якості спостерігачів у відео форматі повідомили про створення "стіни дронів" на східному кордоні ЄС.

"Сьогодні ми зібрали міністрів оборони прифронтових країн – Болгарії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, а також до нас приєдналися Угорщина та Словаччина. Також були присутні представники головування Данії в Раді ЄС та міністр оборони Данії", - сказав Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс..

"На сьогоднішній зустрічі ми домовилися перейти від обговорень до конкретних дій. Ми узгодили найважливіші пункти: Eastern Flank Watch зі "стіною дронів" у його центрі… Разом із прифронтовими партнерами та безцінним досвідом України ми досягли спільного розуміння його проєктування". – уточнив єврокомісар.

Він додав, що представники НАТО доєдналися у ролі спостерігачів.

За даними ЗМІ, під час створення "стіни дронів" Євросоюз покладатиметься на технології, що добре показали себе в Україні.