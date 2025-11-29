Єрмак: "Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій..."

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак в коментарі американському виданню New York Post сказав: "Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я – чесна й порядна людина.

Мене зганьбили, і мою гідність не захистили, попри те, що я перебуваю в Києві з 24 лютого 2022 року. Я не хочу створювати проблем для Зеленського – я йду на фронт.

Я відчуваю огиду від бруду, вилитого на мене, і ще більшу огиду викликає відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду".

Деталі: У коментарі виданню експосадовець не уточнив, у якому підрозділі планує служити та коли саме вирушить у зону бойових дій. Після емоційного повідомлення він перестав відповідати на дзвінки.

Як відомо, у Єрмака провели обшуки, пов'язані з розслідуванням НАБУ справи "Мідас" про корупцію в енергетичній сфері.

Через відставку Андрія Єрмака президент Володимир Зеленський оновив склад переговорної групи, яка цими вихідними має зустрітися у США зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом для обговорення "мирного плану".