Цієї ночі ворог атакував 69 ударними БпЛА

У ніч на 09 листопада противник атакував 69 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ - рф, близько 50 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 34 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.