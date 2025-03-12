Найдешевше житло в Україні: топ-5 регіонів з доступними цінами

Україна залишається країною з великими регіональними відмінностями у вартості нерухомості. Військові дії, економічна ситуація та міграційні процеси суттєво впливають на ціни на квартири. За даними, зібраними на маркетплейсі DIM.RIA, можна визначити топ-5 регіонів, де житло є найдешевшим. Ця інформація стане в пригоді тим, хто шукає варіанти, щоб купити квартиру за доступною ціною.

Чому ціни на нерухомість відрізняються залежно від регіону

На формування вартості житла впливають кілька ключових факторів:

Безпекова ситуація. У регіонах, що межують із зоною активних бойових дій, попит на нерухомість значно знизився. Це призводить до суттєвого зниження цін.

Економічний розвиток. У менш розвинених регіонах із низьким рівнем доходів населення вартість житла традиційно нижча.

Попит і пропозиція. Міграційні процеси вплинули на розподіл населення, що своєю чергою вплинуло на ринок нерухомості.

Стан інфраструктури. Регіони з розвиненою інфраструктурою пропонують дорожче житло, навіть у разі низького попиту.

Ці чинники визначають загальну тенденцію на ринку продажу нерухомості. Далі розглянемо п'ять регіонів, де ціни на житло залишаються найнижчими.

5 регіонів з доступним житлом: короткий огляд

Нижче пропонуємо огляд п’яти областей, де у 2023–2024 роках ймовірно зберігатиметься відносно низька вартість квадратного метра. Згадані тенденції базуються на загальних ринкових даних, а також на врахуванні специфіки кожного регіону: рівень урбанізації, наявність чи відсутність великих промислових підприємств, стан транспортної інфраструктури й попит з боку внутрішньо переміщених осіб.

1. Донецька область

Через тривалий воєнний конфлікт Донецька область стала регіоном із найнижчими цінами на нерухомість в Україні. Багато квартир залишаються без власників, а попит на покупку житла мінімальний.

Середня ціна: Вартість квартир у містах регіону варіюється в межах 8–12 тисяч доларів за однокімнатну квартиру.

Особливості: Попит здебільшого зосереджений на тимчасове проживання або для здачі в оренду робітникам промислових підприємств.

2. Харківська область

Як і Донецька, Харківська область переживає значне падіння цін на житло. Воєнні дії змусили багатьох місцевих мешканців покинути свої домівки, що створило надлишок пропозиції на ринку нерухомості.

Середня ціна: Однокімнатні квартири продаються за ціною від 7–11 тисяч доларів.

Перспективи: Попри низьку вартість, інвестування в нерухомість у цьому регіоні є ризикованим через невизначеність ситуації.

3. Сумська область

Сумщина також увійшла до списку найдешевших регіонів для купівлі житла. Географічна близькість до кордону та ризики, пов'язані з військовою агресією, стримують зростання цін. Нині тут можна зустріти варіанти зі стартовою вартістю значно нижчою, ніж у центральній чи західній частині країни. Проте слід розуміти, що рівень ліквідності такого житла буде нижчим, а рівень відновлення інфраструктури залежить від дальшої стабільності в регіоні.

Середня ціна: Нерухомість можна придбати за 10–14 тисяч доларів.

Попит: Основними покупцями залишаються місцеві мешканці, які обирають квартири для проживання, а не інвестицій.

4. Херсонська область

Регіон, який також постраждав від воєнних дій, демонструє зниження попиту на нерухомість. Це зумовило значне зниження цін.

Середня ціна: Вартість квартир у Херсоні та прилеглих населених пунктах становить 9–13 тисяч доларів.

Ризики: Інвестиції в житло тут потребують ретельної оцінки поточної безпекової ситуації.

5. Кіровоградська область

Область вирізняється розвиненим сільськогосподарським сектором та відсутністю гострого дефіциту житла. Попри те, що великого промислового центру на кшталт Дніпра чи Харкова тут немає, це дає певну перевагу покупцям, які шукають доступніший сегмент ринку.

Будівельні компанії, зацікавлені в залученні нових клієнтів, намагаються утримувати ціни на стабільному рівні. За цим стоїть прагнення підвищити привабливість регіону в очах тих, хто розглядає варіант постійного проживання чи відкриття невеликого бізнесу. Кіровоградщина виграє завдяки достатньо добрим логістичним сполученням із центральними областями.

Середня ціна: Купити квартиру в обласному центрі можна за 12–15 тисяч доларів.

Переваги: Регіон відносно безпечний, що робить його привабливим для тих, хто шукає доступне житло для постійного проживання.

Звісно ще є Луганська область, але через практично повну окупацію, вносити її в цей список на даному етапі не має сенсу. Також рекомендуємо звернути вашу увагу на Чернігівську, Полтавську, Одеську та Вінницьку області.

Перспективи та рекомендації для покупців

Якщо ви шукаєте житло для довгострокового проживання або розглядаєте варіант інвестиції, варто відстежувати регіональні тенденції й регулярно звіряти актуальні пропозиції на різних онлайн-ресурсах. Крім того, насамперед важливо оцінити інфраструктуру району, безпечність конкретної локації та перспективи розвитку місцевого бізнесу.

Попри можливі коливання, існують регіони, де квартира коштує набагато менше, ніж у мегаполісах. Для тих, хто планує купити доступне помешкання без надмірних фінансових вкладень, цей варіант може бути оптимальним. Крім того, окремі забудовники пропонують розтермінування або знижки на початковому етапі будівництва, що може дозволити зафіксувати прийнятну вартість квадратного метра.

Якщо ж основна мета – подальший продаж або здача житла в оренду, бажано зважати на популярність конкретного населеного пункту та якість споруди. DIM.RIA надає зручний інструментарій для порівняння характеристик і пошуку оптимальних варіантів серед різних регіонів. При цьому необхідно пам’ятати, що політична та економічна ситуація швидко змінюється, тож перевіряти інформацію варто якнайчастіше.

Регіони з найдешевшою нерухомістю в Україні — це передусім області, які зазнали найбільшого впливу воєнних дій або мають низький рівень економічного розвитку. Попри низьку ціну, вибір житла потребує зваженого підходу з урахуванням перспектив розвитку регіону. Використання DIM.RIA допоможе зробити процес пошуку ідеального варіанту простим і зручним.