Суддю зі Львова судитимуть за зловживання впливом та недостовірне декларування

За даними слідства, суддя у 2025 році одержав хабарі за вплив на ухвалення низки «потрібних» рішень. Зокрема, він допоміг особі, яку затримали працівники ТЦК, залишити приміщення центру комплектування та уникнути призову. Крім того, обіцяв громадянину посприяти у питанні встановлення опікунства, що уможливлювало демобілізацію його родича.

Детективи також виявили внесення суддею недостовірних відомостей до декларації за 2024 рік.

Кваліфікація: ч. 2 ст. 369-2 та ч. 1 ст. 366-2 КК України.