Уряд сказав, коли українці отримають 1500 гривень

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виплату у квітні 2026 року одноразової цільової доплати у розмірі 1 500 гривень для пенсіонерів та громадян, які отримують соціальну допомогу.

Виплата буде здійснена автоматично через звичні канали отримання пенсій або соціальних виплат — на банківські рахунки або через відділення Укрпошти. Одержувачам не потрібно подавати заяви, звертатися до органів соціального захисту чи збирати додаткові документи.

Програмою планується охопити орієнтовно 13 мільйонів українців. Серед отримувачів доплати:

пенсіонери за віком, пенсіонери по інвалідності, одержувачі пенсії у зв'язку із втратою годувальника, пенсіонери за вислугу років, які мають право на пенсію за віком. Розмір пенсії не має перевищувати 25 595 гривень. Для ветеранів війни, які брали участь у захисті України з 2014 року, особам з числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС 1500 грн надаватиметься незалежно від розміру отримуваної пенсії;

одержувачі державної допомоги/компенсації (у т.ч. встановлені на кожного одержувача допомоги/компенсації):

на проживання з числа ВПО;

як малозабезпечена родина;

базової соціальної допомоги;

як особи, які не мають права на пенсію та отримали право на допомогу після 65 років,

як особи, які не мають права на пенсію з числа осіб з інвалідністю, та утриманці померлого годувальника, який не отримав права на пенсію;

які проживають разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;

на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

· одинокі матері;

· діти, над якими встановлено опіку чи піклування;

· діти, хворі на важкі перинатальні ураження нервової системи;

· діти, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

· діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

Якщо людина одночасно належить до кількох категорій отримувачів, виплата буде проведена один раз після технічної звірки державних реєстрів. Такий підхід дозволяє забезпечити справедливий і прозорий розподіл державних коштів.

Одноразова виплата буде нарахована як доплата до вже призначеної пенсії або соціальної виплати у межах виплат за квітень окремою сумою.