Уряд сказав, коли українці отримають 1500 гривень
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виплату у квітні 2026 року одноразової цільової доплати у розмірі 1 500 гривень для пенсіонерів та громадян, які отримують соціальну допомогу.
Виплата буде здійснена автоматично через звичні канали отримання пенсій або соціальних виплат — на банківські рахунки або через відділення Укрпошти. Одержувачам не потрібно подавати заяви, звертатися до органів соціального захисту чи збирати додаткові документи.
Програмою планується охопити орієнтовно 13 мільйонів українців. Серед отримувачів доплати:
пенсіонери за віком, пенсіонери по інвалідності, одержувачі пенсії у зв'язку із втратою годувальника, пенсіонери за вислугу років, які мають право на пенсію за віком. Розмір пенсії не має перевищувати 25 595 гривень. Для ветеранів війни, які брали участь у захисті України з 2014 року, особам з числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС 1500 грн надаватиметься незалежно від розміру отримуваної пенсії;
одержувачі державної допомоги/компенсації (у т.ч. встановлені на кожного одержувача допомоги/компенсації):
на проживання з числа ВПО;
як малозабезпечена родина;
базової соціальної допомоги;
як особи, які не мають права на пенсію та отримали право на допомогу після 65 років,
як особи, які не мають права на пенсію з числа осіб з інвалідністю, та утриманці померлого годувальника, який не отримав права на пенсію;
які проживають разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;
особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;
на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
· одинокі матері;
· діти, над якими встановлено опіку чи піклування;
· діти, хворі на важкі перинатальні ураження нервової системи;
· діти, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;
· діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.
Якщо людина одночасно належить до кількох категорій отримувачів, виплата буде проведена один раз після технічної звірки державних реєстрів. Такий підхід дозволяє забезпечити справедливий і прозорий розподіл державних коштів.
Одноразова виплата буде нарахована як доплата до вже призначеної пенсії або соціальної виплати у межах виплат за квітень окремою сумою.