"Нескорений Херсон" можна буде переглянути на фестивалі у липні

З 8 по 10 липня відбудеться XV Всеукраїнський фестиваль екранних мистецтв «Дніпро-cinema». В конкурсній програмі покажуть документальний фільм "Нескорений Херсон".

Про це повідомив в коментарі “Вгору” художній керівник фестивалю Ярослав Лупій.

Він зазначив, що покази проходитимуть в “Будинку кіно”. Вхід для глядачів вільний. Години показу можуть змінитись через графік відключення світла.

На конкурсі фестивалю братимуть участь автори стрічок з різних куточків України. Вони представлятимуть фільми в різних номінаціях, таких як “Документальне кіно”, “Анімація”, “Телевізійні роботи”, “Ігрове кіно” та “Студентські роботи”.

10 липня повідомлять про переможців фестивалю.

Всеукраїнський фестиваль екранних мистецтв «Дніпро-cinema» заснований з ініціативи Дніпропетровського осередку НСКУ у 2004 році. З 2006 року він має ім’я одного із фундаторів українського кіно, оператора і режисера Данила Сахненка. Його мета – показ творчого доробку всіх відділень і осередків НСКУ та робіт кінематографістів з усієї України.

З 2011 року до конкурсної програми фестивалю були заявлені творчі роботи із 12 країн світу і таким чином, він набув статусу «міжнародного». За час проведення у рамках фестивалю були показані понад 1 тисяча 600 творчих робіт.

“Нескорений Херсон” – стрічка розказує про роботу кореспондентів та журналістів “Вгору”, які під час повномасштабного вторгнення військових РФ на територію України фіксували все, що відбувалось в Херсоні. У фільмі зібрані кадри захоплення окупаційними військами міста, мітинги людей, період окупації та звільнення міста ЗСУ.