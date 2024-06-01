Померла російська акторка Анастасія Заворотнюк

Відома російська акторка Анастасія Заворотнюк пішла з життя в ніч проти 30 травня. Зірка популярного серіалу "Моя прекрасна няня" не змогла побороти хворобу.

Як відомо, акторка тривалий час боролася з складним захворюванням – рак. Анастасія давно не з'являлася на публіці, оскільки її стан постійно погіршувався. А місяць тому російські ЗМІ повідомили, що Заворотнюк впала в кому.

Знаменитість померла на 54-му році життя через злоякісну пухлину головного мозку. Звістку про смерть акторки повідомили на її сторінці в Instagram.

Смерть зірки також підтвердила її донька Анна Заворотнюк. Вона опублікувала допис у соцмережі.

"Вчора вночі нам зателефонували і сказали, що тебе більше немає. Мамо, ти найкраще, що в мене було. Я дуже пишаюся тим, що я твоя донька. Я завжди буду любити і пам'ятати тебе щасливою, люблячою та неймовірною. Моя душа завжди з тобою", – вказала донька.