Відголоси минулого: в Аргентині виявили викрадену нацистами картину

Аргентинська влада переконана, що знайшла викрадену нацистами картину італійського бароко. Вперше полотно виявили в оголошенні про продаж будинку в прибережному місті Мар-дель-Плата, повідомляє ArtNews.

Пізніше власники будинку видалили оголошення, а картина зникла з будинку.

Поліція провела кілька рейдів в околицях будинку після розслідування голландського видання Algemeen Dagblad щодо картини. Журналісти з'ясували, що будинок належав Патриції Кадгієн, дочці нацистського чиновника Фрідріха Каргієна.

Ймовірно, картина була написана Джузеппе Гісланді, художником, пов'язаним з італійським бароко. Картина внесена до реєстру втрачених творів мистецтва і значиться як "зникла безвісти". Колись вона належала єврейському дилеру Жаку Гаудстіккеру, який втік з Амстердама після приходу нацистів і невдовзі загинув. У його колекції було багато робіт знаменитих майстрів, деякі з них музеї повернули його спадкоємцям.

У вівторок з'явилося повідомлення про те, що аргентинська влада помістила Кадгієн та її чоловіка під домашній арешт і звинуватила їх у перешкоджанні розслідуванню. Водночас жінка передала полотно в розпорядження цивільного суду.

Аргентинська газета La Nación повідомила – Кадгієн стверджує, що вона є законною власницею робіт, які, за її словами, вона успадкувала.

Тим часом аргентинська прокуратура також звернула увагу на дві інші роботи, що належать іншій доньці чиновника Кадгієна. Картини були вилучені, щоб їх можна було "проаналізувати, щоб визначити, чи пов'язані вони з викраденими картинами". Деталей про ці роботи не розголошують.