Служба безпеки висунула заочну підозру росіянину Олексію Ямакіді

СБУ повідомила про заочну підозру рашисту, який наказував бити «Кинджалами» по енергетиці України

Служба безпеки зібрала нові докази, які підтверджують, що рашисти цілеспрямовано та свідомо знищують цивільну інфраструктуру України за допомогою ракет і ударних дронів.

За результатами комплексних заходів встановлено, що одним із військових керівників рф, який віддавав відповідні накази, є полковник Олексій Ямакіді – екскомандир 44-го окремого авіаполку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил рф.

СБУ задокументувала нові епізоди ворожих атак, коли саме Ямакіді наказав застосувати гіперзвукові аеробалістичні ракетні комплекси 9-С-7760 «Кинджал» по енергетичних об’єктах України.

У такий спосіб рашисти намагаються знищити електричну і теплову генерацію нашої держави, щоб залишити людей без світла та опалення в зимову пору року.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Олексію Ямакіді про нову заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб, які спричинили загибель людей).

Нагадаємо, що влітку 2025 року цей рашист уже отримав підозру від СБУ за іншими епізодами обстрілів України.

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. Кожного з воєнних злочинців буде знайдено і покарано.