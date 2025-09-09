США оголюють Європу

За даними видання The Financial Times, США повідомили країни Європи про те, що відмовляються від спільних зусиль у боротьбі з дезінформацією з боку Росії, Китаю та Ірану.

У публікації йдеться про те, що минулого тижня європейські країни отримали повідомлення від Державного департаменту про те, що США розривають меморандуми про взаєморозуміння, підписані минулого року за адміністрації попереднього президента Джо Байдена, які мали на меті сформувати єдиний підхід до виявлення та викриття шкідливої інформації з боку зазначених країн.

Меморандуми були частиною ініціативи, очолюваної Глобальним центром взаємодії (GEC), агентством Державного департаменту, яке боролося з дезінформацією, поширюваною за кордоном противниками США і терористичними угрупованнями.

Джеймс Рубін, який до грудня очолював центр, назвав цей крок "одностороннім актом роззброєння" в інформаційній війні з Росією та Китаєм.

За оцінками Рубіна, протягом минулого року близько 22 країн Європи та Африки підписали угоди з США. Вони стали частиною програми адміністрації Байдена з протидії маніпуляціям іноземних держав, яка мала на меті сформувати спільне розуміння загрози та співпрацювати з країнами-партнерами над спільною відповіддю.