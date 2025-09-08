Палестинське угруповання ХАМАС заявило про "готовність сісти за стіл переговорів"

За інформацією The Times of Israel, після того, як Трамп звернувся до ХАМАС і назвав це "останнім попередженням", угрупування зробило заяву.

У ній ХАМАС повідомляє про готовність "негайно сісти за стіл переговорів, щоб обговорити звільнення всіх полонених в обмін на чітку заяву про припинення війни, повне виведення військ із Сектора Гази та створення комітету незалежних палестинців для управління" анклаваом.

Дослівно із заяви: "Хамас вітає будь-які кроки, що сприяють зусиллям з припинення агресії проти нашого народу". І підтвердив, що отримав "деякі ідеї від американської сторони, спрямовані на досягнення перемир'я".

Угрупування додає, що перебуває в "постійному контакті з посередниками, щоб перетворити ці ідеї на всеосяжну угоду, яка відповідає" їхнім вимогам.

Що передувало: Трамп зробив "останнє попередження" ХАМАС про наслідки відмови прийняття його умов щодо звільнення заручників та закінчення війни в Секторі Гази.