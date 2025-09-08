Трамп вкотре обіцяє вирішити українське питання щодо війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже скоро" проведе переговори з правителем Росії Володимиром Путіним, і що на початку тижня європейські лідери прибудуть у Білий дім, повідомляє CNN.

Пряма мова Трампа: "Дуже скоро. Протягом найближчих кількох днів. Послухайте, ми це зробимо. Щодо ситуації між Росією та Україною. Ми це зробимо. Я вірю, що ми це вирішимо. Але я не задоволений ними. Я не задоволений нічим, що має стосунок до цієї війни".

СNN пише, що Трамп також натякнув, що деякі європейські лідери відвідають Білий дім на початку цього тижня.

"Деякі європейські лідери приїдуть до нашої країни в понеділок або вівторок, і я думаю, що ми вирішимо це питання", - сказав Трамп.

Коментарі Трампа пролунали після того, як він раніше в неділю повідомив журналістам, що його адміністрація готова перейти до другого етапу санкцій проти Росії.