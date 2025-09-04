У Парижі розпочала свою роботу "коаліція рішучих"
Участь у засіданні бере президент Зеленський.
У Єлисейському палаці французькій столиці розпочала свою роботу "коаліції рішучих".
У роботі візьме участь спецпредставник президента США Стів Віткофф. За столом також особисто будуть присутні лідери шести країн ЄС, керівництво Євросоюзу та президент України. Генсек НАТО Марк Рютте долучиться дистанційно.
Всього в обговоренні, за словами Макрона, візьмуть участь 35 країн з Європи та інших частин світу.
Президент Франції Емманюель Макрон перед зустріччю "коаліції рішучих" заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі готові до політичного схвалення.