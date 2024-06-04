Хвороби підшлункової залози досить поширені. Щоб їх виявити та вилікувати, потрібно записатися до ендокринолога чи гастроентеролога. Вибір лікаря залежить від конкретного захворювання та його етіології.

Гастроентеролог – спеціалізується на діагностиці та лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту, в тому числі підшлункової залози. Він може лікувати такі захворювання, як панкреатит, ендокринна недостатність підшлункової залози, цукровий діабет, фіброзна пухлина підшлункової залози тощо. Ендокринолог – спеціалізується на діагностиці та лікуванні захворювань ендокринної системи, а також порушень функцій підшлункової залози. Він лікує діабет 1 та 2 типу, гіпоглікемію, ендокринну підшлункову недостатність тощо.

Маючи підозру на захворювання підшлункової залози, обов’язково зверніться до терапевта Медичного центру здоров’я, адже різні хвороби можуть мати схожі ознаки. Фахівець дасть оцінку наявній ситуації і, за потреби, направить до вузького спеціаліста, для додаткової діагностики та лікування.

Як діагностують хвороби підшлункової залози

Діагностика включає ряд методів, що спрямовані на виявлення патологічних змін у залозі та оцінку її функцій. Ось основні серед них:

Збір анамнезу та фізичне обстеження:

Лікар проводить детальне опитування пацієнта щодо симптомів, тривалості й характеру їх прояву. Він також проводить зовнішнє обстеження, пальпацію черевної порожнини для виявлення можливих збільшень, болю або інших аномалій.

Лабораторні й біохімічні дослідження:

Визначення рівня глюкози в крові та глікованого гемоглобіну для діагностики цукрового діабету. Вимірювання рівня панкреатичних ферментів (амілази, ліпази) для оцінки функції підшлункової залози. Аналізи на наявність антитіл до панкреатичних клітин (у випадку підозри на аутоімунний панкреатит).

Інструментальні методи:

УЗД підшлункової залози – доплерографія, яка використовується для визначення структури, розміру та стану підшлункової залози й навколишніх органів. Комп'ютерна томографія (КТ) – використовується для отримання детальних зображень підшлункової залози та прилеглих тканин. Магнітно-резонансна томографія (МРТ) – дозволяє отримати високоякісні зображення структур без використання рентгенівського випромінювання.

Функціональні тести:

Тест на толерантність до глюкози (ГТТ) – використовується для оцінки реакції організму на навантаження глюкозою та діагностики цукрового діабету. Збір шлункового соку для дослідження його складу та ферментної активності – допомагає встановити патологічні зміни у функціонуванні підшлункової залози.

Біопсія – використовується для встановлення діагнозу у разі підозри на панкреатичні пухлини чи на онкологічний процес.

Враховуючи результати всіх цих досліджень, лікар може поставити діагноз, розробити план лікування та обрати оптимальний метод корекції патологічного процесу в підшлунковій залозі.

Які хвороби підшлункової залози лікує ендокринолог

Ендокринолог лікує різноманітні захворювання, пов'язані з порушенням функцій підшлункової залози. Основні серед них:

Цукровий діабет:

Тип 1 – аутоімунне захворювання, при якому імунна система виробляє антитіла, що знищують клітини підшлункової залози, які продукують інсулін. Тип 2 – стан, при якому клітини організму стають менш чутливими до дії інсуліну, або підшлункова залоза не виробляє останнього в достатній кількості.

Гіпоглікемія – суттєве зниження рівня глюкози в крові, що може бути спричинене різними факторами, включаючи харчування, патології підшлункової залози тощо.

Панкреатит – запалення, що буває гострим або хронічним і виникає з різних причин: через жовчнокам'яну хворобу, інфекції, травми тощо.

Екзокринна недостатність – стан, при якому орган не виробляє достатню кількість ферментів для нормального травлення, що призводить до погіршення всмоктування жирів, білків та вуглеводів.

Ендокринні – рідкісні захворювання, такі як інсулінома (пухлина, яка виробляє надмірні кількості інсуліну), глюкагонома (пухлина, яка виробляє глюкагон) тощо.

Ендокринолог проводить діагностику, лікування та контроль за розвитком цих захворювань Він призначає медикаментозну терапію, надає рекомендації щодо режиму харчування та контролює рівень глюкози в крові. За потреби, ендокринолог може співпрацювати з іншими спеціалістами, такими як гастроентеролог або хірург, для комплексного підходу до лікування.