Що таке пародонтит?

Боїтеся стоматолога? Не варто! Лікування в клініці Пародент буде якісним та комфортним, навіть, якщо мова про лікування пародонтиту – хронічного запального захворювання ясен. Чи небезпечне воно? О, так, адже поступово руйнує тканини, що утримують зуби. Проблема виникає в результаті накопичення бактеріального нальоту, який з часом перетворюється на зубний камінь. Якщо його вчасно не видалити, розвивається запальний процес, який вражає пародонт – комплекс тканин навколо зуба.

Захворювання розвивається поступово і часто залишається непоміченим до моменту появи серйозних ускладнень. Людина може не відчувати болю, але під яснами вже починається руйнівний процес. Саме тому так важливо регулярно проходити огляд у стоматолога й не ігнорувати перші ознаки, що стосуються зміною стану ясен. Сюди відноситься:

кровоточивість;

набряклість;

почервоніння.

З часом наявних проблем додається неприємний запах з рота, відчуття свербіння або дискомфорту під яснами. В деяких випадках пацієнти помічають оголення шийок зубів чи зміну положення останніх. Часто люди помилково думають, що це звичайне подразнення або нестача вітамінів. Але насправді ці симптоми свідчать про активну фазу хвороби. І чим довше відкладати лікування, тим серйознішими будуть наслідки.

Чим загрожує пародонтит?

Якщо його не лікувати, захворювання прогресуватиме та зруйнує кісткову тканину. Зуби почнуть хитатися, зміщуються і врешті-решт випадуть. На пізніх стадіях пародонтиту звичайне пломбування чи гігієна вже не допоможуть.

Пародонтит також впливає і на загальний стан організму. Бактерії з ротової порожнини можуть потрапляти в кров і викликати запальні процеси в інших органах. Доведено зв’язок між пародонтитом і хворобами серця, нирок, а також діабетом.

Як лікувати пародонтит?

Терапія залежить від стадії захворювання, але в більшості випадків вона включає кілька етапів. Насамперед проводиться професійна чистка, щоб усунути наліт і камінь. Далі застосовуються протизапальні засоби, антисептичні полоскання та спеціальні гелі для ясен.

На середній і тяжкій стадії можуть знадобитися більш серйозні процедури, такі як кюретаж ясенних кишень, лазерна терапія або хірургічне втручання. У клініці Пародент використовуються сучасні методи лікування, які дозволяють не тільки зупинити прогрес хвороби, але й зберегти ваші зуби.

Чому варто звернутися до фахівців клініки Пародент

У цьому закладі лікування пародонтиту проводиться за європейськими протоколами, із застосуванням сучасного обладнання та сертифікованих препаратів. Фахівці дбають не лише про його якість, а й про комфорт пацієнта. Кожен план терапії – індивідуальний, з урахуванням потреб і стану здоров’я клієнта.

Не відкладайте турботу про себе! Запишіться на консультацію вже сьогодні, щоб повернути яснам здоров’я, усмішці – впевненість.