Знайомтеся, стенокардія

Болить серце чи відчуваєте дискомфорт у грудях? Можливо це – стенокардія.

Стенокардія виникає тоді, коли серцевий м’яз отримує недостатньо кисню через звуження або закупорку коронарних артерій. При цьому, напади можуть бути короткочасними, але вони завжди є сигналом, який свідчить, що серцево-судинна система працює з перевантаженням. Відчуття стискання в грудях змушує людину зупинятися та очікувати полегшення.

Такий стан іноді називають «грудною жабою». Він не є самостійною хворобою, скоріше належить до симптомів ішемічної хвороби серця. А це значить, що подібні прояви не варто ігнорувати, якщо бажаєте уникнути небезпечних ускладнень.

Основні симптоми

Ознаки стенокардії не завжди очевидні, але більшість пацієнтів описують їх однаково. Найчастіше спостерігаються такі симптоми:

біль або печіння в грудях, що може віддавати в руку, шию або щелепу;

відчуття стискання чи тяжкості за грудиною;

задишка й слабкість навіть при невеликих фізичних навантаженнях;

підвищене потовиділення та відчуття тривоги;

полегшення після відпочинку або прийому нітрогліцерину.

Симптоми можуть з’являтися раптово й тривати від кількох секунд до кількох хвилин. Важливо їх не ігнорувати, оскільки вони вказують на проблеми з кровопостачанням серця.

Причини та фактори ризику

Головна причина розвитку стенокардії – атеросклероз, тобто утворення в артеріях холестеринових бляшок. Вони звужують просвіт судин і ускладнюють кровотік. Втім, існують й інші фактори, які збільшують ризик появи захворювання: паління, підвищений артеріальний тиск, цукровий діабет, ожиріння, малорухливий спосіб життя.

Важливу роль відіграє й спадковість: якщо в родині хтось мав ішемічну хворобу серця, ризик зростає. Не менш небезпечними є стреси та хронічна перевтома, які виснажують серцево-судинну систему. Поєднання кількох факторів ризику значно прискорює розвиток серцевих проблем.

Діагностика стенокардії

Для підтвердження діагнозу лікар використовує декілька методів. Найчастіше мова йде про електрокардіограму, ехокардіографію, проби з фізичним навантаженням та коронарографію. Вони дозволяють оцінити роботу серця, ступінь звуження судин і ризик розвитку ускладнень.

Лабораторні аналізи, такі як визначення рівня холестерину та цукру в крові, допомагають виявити супутні захворювання, тож вони також є доцільними. Вчасна діагностика дозволяє підібрати ефективне лікування та попередити інфаркт. Саме тому при підозрі на стенокардію не можна відкладати візит до кардіолога.

Методи лікування й профілактики

Терапія залежить від тяжкості стану та супутніх захворювань. У більшості випадків починають із медикаментозного лікування – застосування препаратів, які знижують навантаження на серце, розширюють судини та нормалізують тиск. Також хворим можуть призначати засоби для зниження рівня холестерину та профілактики тромбозів. Якщо медикаменти не дають достатнього ефекту, лікар рекомендує оперативне втручання: ангіопластику чи шунтування коронарних артерій. Ці методи допомагають відновити нормальний кровотік і зменшити ризик ускладнень.

Завдяки змінам способу життя, можна запобігти розвитку стенокардії або зменшити частоту її нападів. Регулярна фізична активність, збалансоване харчування з обмеженням споживання жирів і солі, відмова від паління та алкоголю значно покращують стан серця. Не менш важливими є контроль артеріального тиску та рівня цукру в крові. Людям, що належать до групи підвищеного ризику, варто періодично проходити профілактичні огляди. Турбота про серце сьогодні – це інвестиція в здорове майбутнє.