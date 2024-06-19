Вчені виявили унікальні зміни в мозку людей, які страждають від фобій

У дорослих людей, які мають фобії, структура мозку відрізняється від людей з іншими формами тривожних розладів. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі AJP in Advance, пише MedicalXpress.

Фобії – це найпоширеніші тривожні розлади, від яких страждає понад 12% людей. Вони характеризуються інтенсивним страхом або тривогою, що виникає у відповідь на конкретний об'єкт або ситуацію. Цей страх може бути настільки сильним, що заважає людині нормально функціонувати в повсякденному житті.

"Мало хто вивчав зміни в структурі мозку, пов'язані з конкретними фобіями. Ті дослідження, що були проведені, зазвичай базувалися на невеликих вибірках і досліджували лише окремі ділянки мозку", – зазначили науковці.

Щоб краще зрозуміти цю проблему, дослідники проаналізували результати МРТ (магнітно-резонансної томографії) понад 1,4 тисячі дітей і дорослих зі специфічними фобіями, а також майже 3 тисячі МРТ людей, які їх не мають.

Вчені виявили, що у людей з фобіями спостерігається збільшення товщини деяких частин лобної кори мозку, а також зменшення розмірів таких ділянок, як-от хвостате ядро, путамен і гіпокамп.

Ці ділянки мозку беруть участь у процесах, пов'язаних зі страхом, таких як рух, відраза та емоційна обробка.

Проте розмір мигдалеподібного тіла, яке є центральним регулятором страху та агресії в мозку, не відрізнявся у людей з фобіями.

Найпоширенішими були фобії тварин (виявили у 739 учасників) і фобії, пов'язані з кров'ю, травмами або ін'єкціями (їх мали 182 учасники).

Люди, які страждають від тривожних розладів, пов'язаних з кров'ю, травмами та ін'єкціями, мали більш виражені зміни в мозку, ніж ті, у кого був страх тварин. Це підтверджує, що такі фобії включають складніші когнітивні процеси, через що ці розлади можуть викликати як страх, так і відразу.

Зазначається, що ці зміни в структурі мозку не були виявлені у людей молодше 21 року. На думку дослідників, вони проявляються тільки в дорослому віці.

"Це було несподіваним відкриттям, враховуючи, що багато фобій зʼявляються у дитинстві. Оскільки багато дитячих фобій зникають у дорослому віці, великі структурні зміни, виявлені на МРТ у дорослих, можуть вказувати на більш стійку форму цього розладу", – зазначили дослідники.