Віднині управлятиме телемарафоном не мінкультури, а Кабмін

Заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики нардепка "Слуги народу" Євгенія Кравчук в Facebook повідомила, що Комітет гуманітарної та інформаційної політики України підтримав подання Прем’єр-міністра України та рекомендував Верховній Раді України призначити Tetyana Berezhna на посаду Віце-прем’єр-міністра з питань гуманітарної політики України – Міністра культури України.

Держкомтелерадіо (це і буде координуючим ЦОВВ), а також Укрінформ, іномовлення, Центр стратегічних комунікацій, Єдині новини вийдуть з-під Мінкульту і будуть під управлінням Кабінет Міністрів України.

А от формування інформаційної політики (в тому числі законодавчі зміни для індустрії), тема безпеки журналістів, євроінтеграційні процеси залишаться під міністерством.