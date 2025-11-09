Сибіга закликав усі держави вимагати від Росії припинити атаки на ядерну енергетику

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х повідомив, що під час масованої атаки в ніч на 8 листопада РФ завдала ударів по підстанціях, які забезпечують електроенергією Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції.

"Під час сьогоднішніх атак Росія знову обстріляла підстанції, які забезпечують електроенергією Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції.

Це були не випадкові, а добре сплановані удари. Росія навмисно ставить під загрозу ядерну безпеку в Європі.

Ми закликаємо до термінового скликання Ради керуючих МАГАТЕ, щоб відповісти на ці неприйнятні ризики".

Сибіга також закликав усі держави, які цінують ядерну безпеку, зокрема Китай та Індію, вимагати від Росії припинити безрозсудні атаки на ядерну енергетику, які можуть призвести до катастрофічних наслідків.