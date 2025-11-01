На московії виведено з ладу нафтопродуктопровід “кольцевой”

31 жовтня 2025 року внаслідок спецоперації ГУР МО України виведено з ладу надважливий військовий об’єкт держави-агресора росії ― нафтопродуктопровід “кольцевой”, який забезпечував російську окупаційну армію ресурсами для ведення геноцидної війни проти українського народу.

Місце успішного виведення з ладу об’єкта критичної військової інфраструктури розташоване на території рамєнскоґо району московської області.

Антидронова сітка та “захист” ворожого об’єкта воєнізованою охороною не допомогли ― усі три нитки, якими агресор транспортував бензин, дизель та авіаційне пальне, успішно і одночасно вибухнули. Нафтопродуктопровід виведено з ладу.

Агресор спрямував на місце вибуху свої спецслужби та ремонтні бригади.

Чергова успішна операція ГУР на росії ― серйозний удар по воєнних спроможностях держави-агресора, а також по її економіці, зокрема у московському регіоні.

Довжина магістрального нафтопродуктопроводу “кольцевой” ― 400 кілометрів. Пальне для транспортування трубопроводом надходило із рязанского, ніжеґородского та московского нафтопереробних заводів. Щорічно “кольцевой” був здатен перекачувати до 3 млн. тонн авіаційного пального, до 2, 8 млн. тонн дизпалива та до 1,6 млн. тонн бензину.

Отже, Україна продовжує завдавати дієвого “санкційного” тиску на агресора, який описував начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

“Насправді, наші удари дали більше впливу, ніж дія санкцій. Це просто така математична правда. Ми завдали прямою дією набагато більших збитків для рф, ніж будь-які економічні важелі впливу на них, які були введені до цього часу”, — наголошував Кирило Буданов.