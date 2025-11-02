Загальні втрати противника з початку повномасштабного вторгнення склали майже 1, 5 мільйона
За останню добу ворог втратив 940 осіб.
За інформацією Повітряних сил України, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.25 орієнтовно склали:
особового складу близько 1 143 670 (+940) осіб
танків – 11 316
бойових броньованих их машин – 23 525 (+4) од.
артилерійських систем – 34 162 (+25) од.
РСЗВ – 1 534 (+0) од.
засоби ППО – 1 235 (+0) од.
літаків – 428 (+0) од.
гелікоптерів – 346 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 77 052 (+348) од.
крилаті ракети – 3 917 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 66 290 (+121) од.
спеціальна техніка – 3 987 (+0) од.
Дані уточнюються.