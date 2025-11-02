Загальні втрати противника з початку повномасштабного вторгнення склали майже 1, 5 мільйона

За останню добу ворог втратив 940 осіб.

Джерело: Відомості

За інформацією Повітряних сил України, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.25 орієнтовно склали: 

особового складу близько 1 143 670 (+940) осіб 

танків  – 11 316

бойових броньованих их машин – 23 525 (+4) од.

артилерійських систем – 34 162 (+25) од.

РСЗВ – 1 534 (+0) од.

засоби ППО – 1 235 (+0) од.

літаків  – 428 (+0) од.

гелікоптерів  – 346 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 77 052 (+348) од.

крилаті ракети  – 3 917 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни  – 66 290 (+121) од.

спеціальна техніка – 3 987 (+0) од.

Дані уточнюються.

