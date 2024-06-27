Які переваги онлайн консультації лікаря?
Пацієнти можуть отримувати медичну допомогу з дому або будь-якого іншого місця, де є доступ до інтернету.
Дедалі більше людей мають доступ до інтернету, що робить онлайн-медицину доступнішою. Поява мобільних застосунків для онлайн-консультацій з лікарями зробила їх ще зручнішими. Розробляються нові технології, які дають змогу лікарям проводити дистанційні огляди, призначати лікування та моніторити стан пацієнтів. Так, у Приватному медичному центрі в Івано-Франківську "Клініка Мед-Атлант" працює лікар флеболог в Ужгороді з досвідом. Він застосовує на практиці інноваційні методики та кожному пацієнту гарантує індивідуальний підхід.
Переваги дистанційної медицини
Плюси для пацієнтів:
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зручність та доступність. Пацієнти можуть отримувати медичну допомогу з дому або будь-якого іншого місця, де є доступ до інтернету. Це особливо зручно для людей з сільської місцевості або обмеженими фізичними можливостями;
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економія часу та фінансів. Дистанційні консультації дешевші, ніж традиційні візити до лікаря, оскільки пацієнтам не потрібно витрачати час та гроші на дорогу;
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зниження ризику зараження інфекціями. Пацієнтам не доведеться контактувати з іншими хворими людьми в приймальні лікаря;
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поліпшення доступу до фахівців, які можуть бути недоступними в тому чи іншому місті, селищі тощо;
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підвищення якості догляду: простий доступ до медичної допомоги, що дає змогу лікарям відстежувати стан пацієнта в режимі реального часу.
Переваги онлайн консультації для медичних працівників:
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підвищення ефективності роботи лікарів, дозволяючи їм проконсультувати більше людей за день;
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зниження витрат на охорону здоров'я, зменшуючи кількість непотрібних візитів до лікарні;
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розширення охоплення з метою надати медичну допомогу пацієнтам у віддалених районах;
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підвищення задоволеності роботою, надаючи лікарям більш гнучкий графік роботи та можливість працювати з дому.
Загалом, онлайн консультація лікаря має потенціал для значного поліпшення системи охорони здоров'я в Україні, як для пацієнтів, так і медичних працівників. Попри низку переваг, важливо зазначити, що дистанційна медицина підходить не для всіх ситуацій (деякі захворювання вимагають очного огляду лікаря).
Чому варто звернутися до лікаря онлайн?
Зручність онлайн консультацій з лікарем для пацієнтів:
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економія часу та коштів;
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доступність отримання консультації з будь-якого місця;
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комфорт (отримання допомоги у звичній домашній обстановці);
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конфіденційність;
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висока швидкість, особливо якщо питання не потребує очного огляду;
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повторні консультації, не виходячи з дому;
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збереження історії хвороби. Усі онлайн-консультації фіксуються в електронному вигляді, що зручно для відстеження динаміки стану здоров'я;
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доступ до фахівців та спілкування з ними за своїм розкладом у зручний час.
Слід звернутися до лікаря очно, якщо є гострі симптоми (сильний біль, кровотеча або висока температура), потрібен фізичний огляд або діагностичні процедури.