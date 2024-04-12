Франція прискорюється у виробництві зброї

Франція вже потроїла темпи виробництва своїх гармат "Цезар ", які вона пообіцяла поставити в Україну цього року, та подвоїла виробництво ракет і снарядів, починаючи від початку повномасштабного вторгнення. Але темпи виробництва і посилення кооперації з західними партнерами повинні зростати.

Про це президент Франції Еммануель Макрон розповів після закладення першого каменя в будівництва заводу з виготовлення порохів в Бержераку, передає кореспондент Укрінформу.

«Економіка війни не потребує часу, вона вже розвивається. Ми потроїли виробництво гармат Цезар, і ми продовжуємо виготовляти ракети. Ми вже подвоїли виробництво Містралей, і збираємось прискоритись ще», - заявив Макрон.

Він нагадав, що цього року Франція виготовить для України 75 гармат "Цезар". «Це більше, набагато більше, ніж ми поставили з початку війни», - сказав президент.

Глава держави також розповів, що Франція нарощує виробництво ракет дальнього радіусу дії, не уточнивши їх назви. Щодо боєприпасів, то за словами президента, їх виробництво також виросло вдвічі з початку війни у 2022. " І ми хочемо піти ще далі", - заявив він.

«Франція надає Україні те, що обіцяла, і ми завжди пильно стежили за цим, тобто не давали надмірних обіцянок, а обіцяли саме те, що потрібно, розуміли, що потрібно, надавали все необхідне, і будемо продовжувати це робити », - уточнив президент.

Він також нагадав, що за відсутності американського фінансування, Європа повинна мобілізуватись і винайти нові фінансові рішення. «Ми працюємо над цим пліч-о-пліч з Німеччиною», - зауважив Макрон.

«Ми не можемо відмовитися від України, тому що вона знаходиться за 1500 кілометрів звідси, іншими словами, це наша власна безпека, це можливість запобігти загрозі для Європи», - вкотре нагадав президент Франції.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на необхідності визнати нову геополітичну реальність та прискорити перехід до «економіки війни», щоб і надалі підтримувати Україну та зміцнювати обороноспроможність Європи.