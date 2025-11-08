Пропаганда кремля атакує українських дітей в окупації з самого дитсадка

Держава-агресор росія накачує мілітаристською пропагандою українських дітей на тимчасово окупованих територіях України з самого дитсадка, аби стерти ідентичність та використати у злочинній війні проти свого народу.

Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Черняк у коментарі журналістам РБК-Україна для матеріалу про так звану “юнармію” ― цей та інші кремлівські “інкубатори” дешевої піхоти змушені проходити фактично всі діти з поневолених українських міст.

“Якщо твоя дитина не стане членом цієї “юнармії” чи якоїсь іншої “патріотичної” організації, то тоді проводиться робота, відповідно, з батьками. Тоді батьки стають “неблагонадійними” ― їх викликають в “органи”. А з дитиною в школі працюють “педагоги”, які мають змусити дитину стати патріотом “вєлікой рассіі”, ― пояснив Андрій Черняк.

За його словами, мета тривалої “обробки” дітей мілітаристською московською пропагандою ― стерти пам’ять, а потім вкласти в голову начебто “усвідомлене” бажання воювати у складі російської армії.