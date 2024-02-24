Сьогодні у зв'язку з другою річницею початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Рада ЄС ухвалила тринадцятий пакет обмежувальних заходів проти режиму Путіна, проти тих, хто несе відповідальність за продовження його незаконної, неспровокованої та невиправданої загарбницької війни, і тих, хто його активно підтримує.

"Зараз, коли ми наближаємося до сумної дати – другої річниці від початку повномасштабного вторгнення Владіміра Путіна в Україну, ЄС продовжує посилювати тиск на Росію. Сьогодні ми продовжуємо розширювати обмежувальні заходи проти російського військового та оборонного секторів, накладаючи санкції на підприємства третіх країн, які постачають обладнання, а також на тих, хто відповідальний за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей. Ми залишаємося солідарними у нашій рішучості зламати російську військову машину та допомогти Україні перемогти у її законній боротьбі за самооборону та відновити свою незалежність, територіальну цілісність і суверенітет".

Жозеп Боррель, Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики

Цей пакет санкцій передбачає наступні заходи:

Переліки осіб

Рада ЄС вирішила додатково запровадити обмежувальні заходи проти 106 фізичних та 88 юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Узгоджені сьогодні нові переліки спрямовані насамперед проти військового та оборонного секторів та пов'язаних з ними особами, зокрема проти тих, хто причетний до постачання зброї з КНДР до Росії. А також проти представників судової влади, місцевих політиків та осіб, відповідальних за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей.

Загалом обмежувальні заходи ЄС щодо дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, наразі застосовуються до понад 2000 фізичних та юридичних осіб.

Зазначені особи підлягають замороженню активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. На фізичних осіб додатково поширюється заборона на в'їзд, що не дозволяє їм в'їжджати на територію ЄС або проїжджати через неї транзитом.

Імпортно-експортний контроль та обмеження

Рада ЄС додала 27 нових суб'єктів до переліку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії у її загарбницькій війні проти України. До них будуть застосовані більш жорсткі експортні обмеження щодо товарів та технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню оборонного та безпекового секторів Росії. Деякі з цих підприємств розташовані у країнах за межами ЄС (Індії, Шрі-Ланці, Китаї, Сербії, Казахстані, Таїланді, Туреччині) та беруть участь в обході торговельних обмежень. Інші є російськими підприємствами, що займаються розробкою, виробництвом і постачанням електронних компонентів для російського військово-промислового комплексу.

Окрім того, сьогоднішнє рішення розширює список заборонених товарів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки, додавши до нього компоненти для розробки та виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Насамкінець, ЄС запровадив додаткові обмеження на експорт товарів, які сприяють посиленню російського промислового потенціалу, а саме на електричні трансформатори.

Чавун та сталь

Рішенням прийнятим сьогодні Велику Британію внесено до переліку країн-партнерів, які застосовують комплекс обмежувальних заходів щодо імпорту заліза та сталі з Росії, та комплекс заходів за контролем імпорту, які є еквівалентними до тих, що застосовуються в ЄС.