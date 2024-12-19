Головні аспекти подання звітності для малого бізнесу

Кожен підприємець, що реєструє діяльність та працює в Україні, має обов’язок своєчасного подання фінансової звітності до ДПС. Основні вимоги щодо особливостей формування, термінів та умов подання декларацій як платниками загальної системи, так і тими, хто вибрав спрощений режим оподаткування, викладено в ПКУ.

Там же визначено суми штрафів, які накладаються на ФОП в разі недотримання зобов’язань. Так, за несвоєчасне подання звіту або ігнорування термінів і вимог встановлено штраф, що дорівнює 340 гривням за кожен виявлений факт. Якщо аналогічне порушення було зафіксовано впродовж року знову, сума зростає до 1020 гривень.

Ключові вимоги щодо звітування ФОП

Всю звітність ФОП може подавати в паперовій або електронній формі. Наразі найзручніший варіант – формування декларації в електронному кабінеті на веб-сайті ДПС. Функціонал кабінету досить широкий – тут можна знайти основну інформацію про ФОП, подивитися стан розрахунків з ДПС, переглянути прийняті раніше декларації, сформувати на їх основі нові звіти.

Про що важливо пам’ятати:

Звітність підприємцем подається у місцевий орган податкової, за адресою реєстрації діяльності. Терміни подання звітності й перерахунку до бюджету податків вказані в ПКУ, повинні бути чітко дотримані. Форма декларації визначена ДПС відповідно до системи/групи оподаткування, типу звіту та ін. Дані про фінансові операції повинні бути підтверджені первинними документами, відповідати реальному стану справ у ФОП. Дохід має бути отриманий виключно за ті види діяльності, що вказані у зареєстрованих КВЕДах.

Платникам єдиного податку для збереження статусу важливо дотримуватися всіх обмежень: щодо ліміту річного доходу, КВЕДів, кола контрагентів (2 групі, наприклад, заборонено надавати послуги ТОВ і ФОП з числа «загальносистемників» та отримувати дохід від іноземних клієнтів).

Терміни подання декларацій до ДПС

Періодичність звітування залежить від системи/групи оподаткування, певних особливостей та умов діяльності. Подача звітності ФОП, що перебувають на загальній системі, здійснюється раз на рік. В декларації вказують отриманий за рік дохід, суми ПДФО, ВЗ та ЄСВ за себе. Подають до 1 травня наступного за звітним року. Декларацію за 2024 рік необхідно буде подати до 1 травня 2025 року.

В разі наявності у ФОП найманих працівників необхідно щоквартально подавати податковий розрахунок впродовж максимум 40 днів з моменту закінчення кварталу, за який формується звіт. Також потрібно звітувати за сплачений за робітників ЄСВ щомісяця.

Строки подання звітів ФОП, що перебувають на спрощеній системі:

1-2 група – декларації з єдиного податку подають раз на рік, мають на це 60 днів з моменту завершення звітного року. Звітувати за 2024 рік можна до 1 березня 2025 року.

3 група – кожен квартал повинні надсилати декларації, на звітування відведено 40 днів по закінченню чергового кварталу. Звітують наростаючим підсумком – спочатку за перший квартал, потім за перший і другий (вказуються дані за півріччя), потім за третій додатково (за 9 місяців) і за рік. Декларацію про доходи за 2024 рік треба подати до 9 лютого 2025 року.

4 група – також звітують раз на рік, термін спливає 20 лютого наступного року. Тобто, за поточний 2024 рік потрібно прозвітувати до 20 лютого 2025.

Крім того, ФОП, що сплачують ЄСВ за себе, повинні формувати відповідний звіт у терміни, встановлені для їх системи і групи. Роботодавці подають звіт по єдиному соцвнеску та податковий розрахунок за найманих працівників.