Заклад вищої освіти Інститут психології та підприємництва

Інститут психології та підприємництва (ІПП) – сучасний заклад вищої освіти, який готує висококваліфікованих фахівців із менеджменту та психології на рівнях бакалаврату та магістратури. Наша місія – забезпечити студентів актуальними знаннями та практичними навичками для успішної кар’єри в сучасному бізнес-середовищі.

Структурні підрозділи

ІПП включає два ключові факультети та Центр бізнес-освіти і підвищення кваліфікації:

Факультет менеджменту

Рівень підготовки: Бакалавр (D3)

Освітня програма «HR-менеджмент»

Мета: Підготовка фахівців, які вміють ефективно підбирати персонал, розвивати корпоративну культуру та створювати стратегії управління людськими ресурсами.

Кар’єрні можливості:

HR-менеджер

Рекрутер

Спеціаліст із навчання та розвитку персоналу

Керівник відділу управління персоналом

Основні дисципліни: Менеджмент, Управління персоналом, Організаційна поведінка, Стратегічний менеджмент, Комунікативний менеджмент, Бізнес-планування, Управління проєктами, Рекрутинг, Економіка праці, Загальна психологія, Онтопсихологія, Психологічна діагностика, Кінетика, Проксеміка, Фізіогноміка, Корпоративна культура, Управління конфліктами, Лідерство, Тренінгові технології, Рекламний менеджмент.

Освітня програма «Комунікативний менеджмент»

Мета: Розвиток навичок у сфері комунікацій, реклами, переговорів, діджитал-продажів, маркетингових стратегій та створення брендів.

Кар’єрні можливості:

PR-менеджер

Фахівець із продажів

Менеджер із реклами та діджитал-комунікацій

Керівник відділу маркетингу

Event-менеджер

Основні дисципліни: Менеджмент, Організаційна поведінка, Стратегічний менеджмент, Комунікативний менеджмент, Event-менеджмент, Бізнес-планування, Управління проєктами, Економіка праці, Загальна психологія, Онтопсихологія, Кінетика, Проксеміка, Фізіогноміка, Корпоративна культура, Управління конфліктами, Лідерство, Бізнес-комунікації, Маркетингові стратегії, Діджитал-комунікації, Ораторське мистецтво.

Факультет психології

Рівень підготовки: Бакалавр (C4)

Освітня програма «Психологія»

Мета: Формування глибокого розуміння людської поведінки, мислення та мотивації, а також розвиток навичок психодіагностики, консультування та роботи з персоналом у бізнесі.

Кар’єрні можливості:

Корпоративний психолог

Керівник відділу навчання та розвитку

Психолог-консультант

Фахівець із врегулювання конфліктів

Практичний психолог

Основні дисципліни: Загальна психологія, Патопсихологія, Психокорекція, Психологія конфліктів, Організаційна психологія, Онтопсихологія, Психосоматика, Нейропсихологія, Диференціальна психологія, Психологічний підхід в управлінні персоналом.

Центр бізнес-освіти та підвищення кваліфікації

Центр пропонує програми для підприємців, керівників, фахівців та викладачів:

Корпоративні програми

Короткострокові міжнародні програми

Програми Executive MBA

Семінари та тренінги

Викладачі – практикуючі фахівці з досвідом у різних сферах бізнесу.

Чому обирають ІПП: Наші переваги

Актуальні знання від практиків: Викладачі – це успішні підприємці, управлінці, маркетологи та психологи, які передають сучасні інструменти та знання.

Програма Work & Study: З другого курсу студенти працюють у партнерських компаніях, отримуючи оплачувану практику та реальний досвід у проєктах (підбір персоналу, організація заходів, створення контенту).

Гарантоване працевлаштування: 100% найкращих студентів працевлаштовуються в українських та європейських компаніях ще до закінчення навчання.

Міжнародний диплом та академічна мобільність: Можливість паралельного навчання у партнерському університеті у Варшаві та отримання європейського диплома. Програми обміну з університетом AMF (Бразилія) та провідними вишами Києва.

Стипендія від бізнесу: Талановиті студенти можуть отримати стипендію до 100 000 грн, яка покриває два роки навчання.

Сучасний кампус: Навчання в екобіологічному центрі на березі Дніпра з комфортними умовами для навчання та відпочинку.

Відгуки студентів та випускників

Сергій, випускник HR-менеджменту: Від асистента до старшого рекрутера в консалтинговій компанії. “Онтопсихологія допомагає мені розуміти мотивацію кандидатів, що підвищує ефективність роботи.”

Софія, студентка: Завдяки Work & Study отримала досвід у продажах, event-менеджменті та пропозицію роботи рекрутером.

Олександр, регіональний менеджер у Латвії та Литві: Керує відділом продажів, застосовуючи знання з психології та менеджменту.

Інфраструктура та можливості

Інститут розташований у креативному екобіологічному центрі «Aletheia» у селищі Козин на березі Дніпра, що створює ідеальні умови для навчання та розвитку.

Кампус і архітектура:

ОнтоАрт-дизайн, що надихає на творчість.

Готель для гостей із видом на Дніпро.

Концертний майданчик для лекцій і заходів.

Навчальні ресурси:

Бібліотека з фаховою літературою та затишними зонами.

Сучасні аудиторії з мультимедією.

Студентські простори та дозвілля:

Студія флористики, книжкова крамниця, бутик.

Піцерія, кондитерська, ресторан.

Спортивна зала та зони для пробіжок.

Проживання:

Сучасний гуртожиток із двомісними кімнатами, ванними, балконами, кухнею та зонами відпочинку.

Пральня та інтелект-клуб для дискусій.

Екологічність: Кампус поєднує природу та сучасні будівлі, підтримуючи ініціативи зі збереження довкілля.

Викладацький склад

22% – доктори наук, 78% – кандидати наук, 75% – практикуючі фахівці. Провідні викладачі:

Олена Бабіна: к.е.н., тренер із 15+ роками досвіду, засновник компаній 3S.

Іраїда Зайцева: д.е.н., автор 100+ наукових праць, експерт Національного агентства кваліфікацій.

Костянтин Круглов: доктор філософії, спеціаліст із лідерства та інновацій.

Кар’єрні перспективи

Практика: З другого курсу студенти беруть участь у реальних проєктах.

Працевлаштування: Випускники обіймають посади HR-менеджерів, PR-фахівців, керівників проєктів тощо.

Партнерства: Співпраця з провідними компаніями для стажувань і вакансій.

Контакти та вступ

Приймальна комісія:

Телефон (Viber/Telegram): +38 (067) 519-75-77

Email: edu@ipp.edu.ua, secretariat@ipp.edu.ua

Відділ по роботі зі студентами: +38 (067) 829-66-13

Адреса: Київська обл., смт Козин, вул. Весняна, 14

Часті запитання (FAQ)

Які стипендії доступні студентам? Талановиті студенти можуть отримати стипендію до 100 000 грн, що покриває два роки навчання.

Які умови проживання в гуртожитку? Сучасні двомісні кімнати з ванними, балконами та дизайнерським оформленням.

Чи є підготовчі курси для абітурієнтів? Так, ІПП пропонує курси з основ психології та бізнесу для підготовки до вступу.

Які позанавчальні активності доступні? Дискусійні клуби, майстер-класи, нетворкінги та спортивні заходи.

Чи можливо навчатися онлайн? Основна програма проводиться онлайн, факультативи – офлайн.

Коли починається практика? З другого курсу в рамках оплачуваної програми Work & Study.

Чи можна брати участь у науковій роботі? Студенти можуть долучатися до конференцій та досліджень.

Чи реально працювати після бакалаврату? Випускники готові до роботи, маючи до 3 років досвіду через Work & Study.

Чи є бюджетні місця? Так, доступні на конкурсній основі за результатами вступної кампанії.