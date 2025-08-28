Майже кожна друга партія не подає фінансових звітів до НАЗК

Майже кожна друга українська партій ігнорує свій прямий обов’язок подавати фінансові звіти до Національного агентства з питань запобігання корупції. Рекордним став 2023 рік: тоді прозвітувати не спромоглися 227 партій. У результаті лише за останній рік НАЗК розглянуло 410 протоколів про адміністративні правопорушення за відсутність або несвоєчасне подання звітності. Про це йдеться в аналізі ЧЕСНО.

148 політичних партій не подали вчасно фінансових звітів за перший квартал 2025 року, повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

За законом партії зобов’язані щоквартально подавати звіти про свої активи, надходження та витрати, а НАЗК має перевірити їх не пізніше ніж за 60 днів. Проте вже традиційно чимало політичних сил ігнорують ці вимоги.

НАЗК називає кілька ключових причин: низький рівень організаційної спроможності партій, затримки у внутрішніх процедурах та фактична відсутність активної діяльності у випадках нульових надходжень і витрат.

Ситуацію ускладнило й те, що майже чотири роки партії були фактично звільнені від звітування — спершу через пандемію COVID-19, а згодом через воєнний стан. За цей час Верховна Рада також заборонила низку проросійських партій, однак вони й надалі повинні подавати фінансові звіти. На практиці ці сили продовжують ігнорувати вимоги закону.

Так деякі політсили свідомо уникають звітування, оскільки штрафи за неподання документів значно менші, ніж ризики кримінальної відповідальності за неправдиві дані. Сьогодні за неподання звіту передбачено лише адміністративний штраф від 5100 до 6800 гривень — така сама санкція діє і за прострочення строків.