Уряд Німеччини передав сучасну роботизовану техніку українським рятувальникам

У Черкасах відбулася офіційна передача сучасної роботизованої пожежної техніки для українських рятувальників. Обладнання надало Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ у межах проєкту «Підтримка державного та муніципального управління надзвичайними ситуаціями в Україні», що реалізується за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

До оснащення українських підрозділів увійшли два високотехнологічні всюдиходи – пожежний універсальний роботизований комплекс зі змінними модулями LUF Nano та потужний LUF 60 із турбіною газо-водяного гасіння. Ця техніка створена для того, щоб рятувальники могли працювати там, де кожен крок пов’язаний із ризиком: у тунелях, на промислових об’єктах, у складських приміщеннях чи на зруйнованих ділянках критичної інфраструктури. Машини здатні долати завали, пересуватися бездоріжжям і гасити пожежі там, куди людині потрапити небезпечно.

Вкрай важливо, що така передача відбулася саме зараз – у час, коли українські громади щодня стикаються з надзвичайними ситуаціями, спричиненими війною та обстрілами. Кожен сучасний інструмент у руках рятувальників означає більше врятованих життів, менше ризику для особового складу та швидшу ліквідацію наслідків пожеж і руйнувань.

GIZ системно сприяє розвитку спроможностей українських рятувальних служб. Це включає проведення навчальних заходів, стратегічних консультацій, а також передачу сучасної техніки та обладнання. Проєкт охоплює як центральні, так і регіональні підрозділи цивільного захисту, допомагаючи їм працювати за сучасними європейськими стандартами та підвищуючи готовність громад до надзвичайних ситуацій.

Завдяки цій допомозі підрозділи цивільного захисту в різних регіонах України посилюють спроможність швидко та ефективно реагувати на виклики, зумовлені як війною, так і природними чи техногенними загрозами. Уряд Німеччини сприяє розвитку сучасної системи безпеки в Україні та підтримує у підвищенні стійкості перед надзвичайними ситуаціями.