Екс-начальник ГУ ДСНС на Вінничині змушував підлеглих будувати йому житло
Встановлено щонайменше чотири об’єкти, на яких посадовець використовував підлеглих як безоплатну робочу силу.
Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику ГУ ДСНС у Вінницькій області. Посадовець примушував своїх підлеглих безоплатно працювати на його особистих будівництвах та ремонтах.
Слідство встановило, що з червня 2024 по березень 2025 року він залучав п’ятьох співробітників рятувальної служби до будівництва та ремонту об’єктів нерухомості у Вінницькій та Харківській областях.
Людей змушували працювати як у робочий, так і у позаробочий час. Замість виконання службових обов’язків вони зводили будинки чиновника та проводили ремонтні роботи.
