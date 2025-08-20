Екс-начальник ГУ ДСНС на Вінничині змушував підлеглих будувати йому житло

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику ГУ ДСНС у Вінницькій області. Посадовець примушував своїх підлеглих безоплатно працювати на його особистих будівництвах та ремонтах.

Слідство встановило, що з червня 2024 по березень 2025 року він залучав п’ятьох співробітників рятувальної служби до будівництва та ремонту об’єктів нерухомості у Вінницькій та Харківській областях.

Людей змушували працювати як у робочий, так і у позаробочий час. Замість виконання службових обов’язків вони зводили будинки чиновника та проводили ремонтні роботи.

Встановлено щонайменше чотири об’єкти, на яких посадовець використовував підлеглих як безоплатну робочу силу.