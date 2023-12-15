Камені в нирках. Причини утворення конкрементів

Причини утворення конкрементів

З кристалів нерозчинних солей можуть утворюватись тверді відкладення – камені у нирках або конкременти. Спочатку вони маленькі та суттєво не порушують роботу сечовивідної системи. Але з плином часу камені збільшуються та призводять до серйозних ускладнень, порушень функціонування нирок, сечового міхура та інших органів.

Ниркові конкременти можуть формуватись на фоні неправильного незбалансованого харчування, вживання великої кількості солоної, гострої та смаженої їжі, ігнорування стабільного вживання рідини. Також до утворення каменів у нирках призводять наступні чинники:

порушення роботи ендокринної системи, у тому числі щитовидної залози;

розвиток остеомієліту або остеопорозу;

запальні процеси у сечовивідних шляхах – пієлонефрит, цистит тощо;

проживання у регіонах з надто спекотним кліматом.

Для того щоб чітко підтвердити наявність каменів у нирках проводять УЗД нирок, урографію, аналізи сечі. Це дозволяє оцінити функціональність нирок, встановити місця розташування, кількість та розміри конкрементів.

Симптоматичні прояви конкрементів

Невеликі камені можуть не давати про себе знати, але їхнє збільшення може призводити до зміни кольору сечі, підвищення температури. Також характерним проявом стає так звана ниркова колька – сильний біль у попереку, який розповсюджується на ділянку паху та стегно. При виявленні перших симптомів треба діяти швидко, адже чим меншими є конкременти, тим легше їх видалити.

На ранніх стадіях сечокам’яної хвороби достатньо скоригувати раціон харчування та пити більше рідини. Пацієнту призначається дієта, хоча найкращим сучасним засобом є літотрипсія – дроблення конкрементів у нирках з доступом через уретру.

Лікування каменів у нирках

Камені у нирках потребують видалення, але для цього не потрібно робити розрізи на тілі. Дістатись до місця локалізації конкрементів можна через уретру – для цього через сечовивідні шляхи до нирки підводять спеціальний пристрій – уретерорезектоскоп. На його кінці розташовується елемент, який генерує лазерне або ультразвукове випромінювання.

Під впливом ультразвуку або лазерного випромінювання конкремент розпадається на маленькі частинки та пісок. Після цього невеликі елементи з легкістю виходять з організму при випорожненні сечового міхура. Пацієнт може швидко повернутись додому, адже літотрипсія не потребує розрізання тканин. Тому реабілітація проходить в скороченому режимі.

Щоб уникнути повторного утворення каменів важливо змінити раціон харчування та дотримуватись рекомендацій лікаря. Тоді конкременти більше не будуть дошкуляти та не існуватиме ризику розвитку сечокам’яної хвороби, яка суттєво погіршує життя людини.

Джерело: сайт bilyak.com.ua.