Одноденні та місячні контактні лінзи: які вибрати

Сучасні бренди-виробники засобів контактної корекції зору пропонують великий та розмаїтий асортимент лінз, що різняться цілою низкою характеристик: режимом заміни, режимом носіння, матеріалом виготовлення, та іншими оптичними ознаками. Щоб купуючи лінзи, не помилитися з вибором, потрібно знати головні особливості лінз різного типу, аби розуміти, чи будуть вони підходити під ваші індивідуальні потреби.

За режимом заміни лінзи поділяють на одноденні, місячні, квартальні, традиційні. Кожен з цих типів має певні переваги й недоліки, а купити лінзи різних режимів заміни можна в сертифікованому магазині оптики.

Тож, одноденні контактні лінзи: що про них варто знати, їх «за» і «проти». Вони вважаються найбільш безпечним і зручним варіантом корекції зору, бо не потребують ніякого догляду та зберігання: щодня одягається нова пара лінз, яка викидається цього ж вечора. Ці лінзи герметично упаковані в блістери, тож вони стерильні, а оскільки кожна лінза одягається/знімається всього один раз, на її поверхні не накопичується наліт з ліпідних відкладень, який може бути джерелом дискомфорту та інфікування очей. Одноденки ідеально підходять користувачам, що не мають часу на постійний догляд за лінзами, ведуть дуже активний спосіб життя, часто бувають в дорозі та відрядженнях.

Що ж до недоліків, то їх є зовсім небагато, але про них теж варто згадати. Одноденні лінзи тоненькі, а отже, щоб одягати та знімати їх потрібно добре призвичаїтися та виробити навичку. Через це у початківців, що не мають попереднього досвіду в носінні лінз, можуть виникнути складнощі. Також одноденки — то є найдорожчий варіант контактної корекції. Але треба зазначити, що вартість таких лінз виправдана їх перевагами.

Тепер про лінзи щомісячного режиму заміни. Доступні місячні контактні лінзи з різними режимами носіння: діапазон часу безперервного носіння однієї пари таких лінз коливається від 8-10 годин до 1 місяця. Що треба знати та розуміти в першу чергу: такі лінзи потребують ретельного та комплексного догляду. Їх потрібно своєчасно знімати, зберігати в спеціальному контейнері з багатофункціональним розчином для очищення та зволоження. Якщо нехтувати доглядом за лінзами, можуть виникати різні негативні реакції з боку очей: алергія, подразнення, почервоніння та навіть інфікування.

Здебільшого місячні контактні лінзи мають хороші показники киснепроникності та вологовмісту, тож вони досить комфортні в носінні. Втім якщо у вас дуже активний та зайнятий ритм життя, ви не маєте часу або бажання доглядати за лінзами — вам все-таки краще підійдуть одноденні лінзи.

Є ще лінзи на півроку. Вони вважаються традиційними, але поступово втрачають популярність, адже за характеристиками вони дещо поступаються одноденним та місячними лінзами. Щодо переваг традиційних лінз:

доступні для людей з короткозорістю і далекозорістю;

за ними відносно нескладно доглядати;

є у більшості салонів оптики або інтернет-магазинах;

вважаються економним варіантом;

не потребують частої зміни;

здебільшого захищають очі від ультрафіолету.

Якщо ви не впевнені, які саме лінзи вам краще обрати — зверніться за консультацією до лікаря-офтальмолога. Фахівець допоможе вибрати варіант, що найліпшим чином підійде саме вам. Також ви можете звернутися за порадою до консультанта магазину оптики, де плануєте зробити покупку.