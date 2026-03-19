Корупція: 2 млн - за успішну податкову перевірку

За версією слідства, посадовиця, діючи за попередньою змовою, вимагала від представника приватного товариства, що працює на прифронтовій території, 2 млн гривень.

За ці кошти вона обіцяла забезпечити успішне проходження податкової перевірки та гарантувала відсутність «штучних перешкод» у господарській діяльності підприємства.

Правоохоронці затримали службовицю «на гарячому» — одразу після одержання частини суми у розмірі 1,5 млн гривень.