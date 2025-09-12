Ще мінус 890 окупантів
Загальні бойові втрати противника від початку війни орієнтовно склали 1 092 780 осіб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.25 орієнтовно склали:
особового складу 1092780 (+890) осіб.
танків – 11177 (+1) од
бойових броньованих машин – 23266 (+2) од
артилерійських систем – 32668 (+40) од
РСЗВS – 1485 (+2) од
засоби ППО – 1217 (+0) од
літаків – 422 (+0) од
гелікоптерів – 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58467 (+273)
крилаті ракети – 3718 (+0)
кораблі / катери / – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 61403 (+64)
спеціальна техніка – 3964 (+0).