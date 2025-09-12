Ще мінус 890 окупантів

Загальні бойові втрати противника від початку війни орієнтовно склали 1 092 780 осіб.

Джерело: Відомості

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.25 орієнтовно склали:

особового складу 1092780 (+890) осіб.

танків  – 11177 (+1) од

бойових броньованих машин – 23266 (+2) од

артилерійських систем – 32668 (+40) од

РСЗВS – 1485 (+2) од

засоби ППО – 1217 (+0) од

літаків  – 422 (+0) од

гелікоптерів – 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58467 (+273)

крилаті ракети – 3718 (+0)

кораблі / катери /  – 28 (+0)

підводні човни  – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни  – 61403 (+64)

спеціальна техніка  – 3964 (+0).

