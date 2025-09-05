Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровди "Мадяр" підтвердив удари по нафтопереробному заводу ворога в Рязані й нафтобазі в тимчасово окупованому Росією Луганську 5 вересня. Про це повідомив у соцмережах Мадяр.

"Анорексується кощієва голка послідовно, Силами оборони України.

«Рязанський НПЗ» (Рязань, рф) - нафто-наливайка 17,1 млн т на рік,

1 з 4 найбільших НПЗ рф.

Візит нанесли Жало Птахів СБС (14 полк СБС) сумісно з ССО, ГУР та іншою складовою СОУ)

«Луганська нафтобаза» виконання Жало Птахів СБС (14 полк СБС)

Бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними".