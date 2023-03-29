Особливості зберігання паливних пелетів

Пелети — це сучасне екологічне паливо, яке застосовується для обігріву приватних будинків і промислових приміщень. Їх тепловіддача майже вдвічі вище, ніж при згорянні звичайних дров, а для збереження не потрібно багато місця. Щоб пелет вистачило на весь сезон, варто розрахувати необхідний обсяг палива. Також рекомендується знайти оптимальне місце для збереження, яке нормально провітрюється та не має зайвої вологи.

Нижче розглянемо, як правильно зберігати пелети, щоб уникнути погіршення їх якості.

Як пакують пелети?

Зберігання та транспортування пелет здійснюється в зручних упаковках. Це можуть бути поліетиленові мішки, що витримують вагу 20-50 кілограмів, або біг-беги — кубічні упаковки завдовжки та завширшки 1 метр. Паливо в такому вигляді не потребує особливих умов розташування.

Використання біг-бегів — це можливість відмовитися від бункерного сховища. Але розвантаження та пересування таких упаковок є доволі непростим завданням.

Де можна зберігати деревні пелети?

Температура повітря не настільки важлива, чого не можна сказати про показник вологи. Пелети доволі чутливі та можуть втрачати свої властивості у вологих приміщеннях чи на відкритому повітрі. Тому де б не зберігалося таке біопаливо, важливо організувати територію їх розміщення так, щоб гранули не намокали.

Найпопулярніші місця зберігання пелет:

Закриті приміщення (склади, ангари, гаражі) . Складання мішків на підлогу не рекомендується, незважаючи на те, що це за поверхня: земля, бетон чи дерево, бо паливо стане доволі вогким. Упаковані гранули можна розмістити на піддонах або стелажах, але варто контролювати цілісність поліетиленових мішків для фасування.

На вулиці. Взимку щільно запаковані мішки можна зберігати й на снігу. А влітку паливні пелети укладають на піддони, оскільки земляна поверхня є доволі вологою. До того ж в теплу погоду мішки необхідно накривати брезентом або шиферними листами для уникнення негативного впливу ультрафіолету та механічних пошкоджень поліетилену. Важливе значення має вид упаковки. Імпортні пелети нерідко фасуються в мішках з дрібними дірочками. Така упаковка має зберігатися в сухому місці з регулярним контролем рівня вологості повітря. У разі намокання частини гранул, потрібно їх висушити та змішати з іншими виробами у співвідношенні 20 на 80.

Бункери. Такі ємності бувають металевими або пластиковими. Їх застосовують для зберігання деревних пелет протягом усього року. Для виключення ймовірності взаємодії з довколишнім середовищем з бункерного сховища варто провести шнек, щоб доставляти паливо відразу в топку. Завдяки такому підходу відбувається автоматизація процесу обігріву будинку чи промислового приміщення. Довжина шнека має перевищувати 10 м для уникнення подрібнення пелет.

Отже, зі збереженням деревних пелет у вас не виникне жодних складнощів, якщо дотримуватися зазначених вище порад.