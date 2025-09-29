Сирський: частина підрозділів ворога знаходиться в оточенні

- Завдяки чітко спланованим та сміливим діям наших військ частина підрозділів ворога опинилась в оточенні.

Загальні втрати окупантів на Добропільському напрямку становлять 3185 осіб, із них безповоротні – 1769.

Також загарбники втратили 969 одиниць озброєння та військової техніки.

За період контрнаступальної операції площа звільненої території на сьогодні становить близько 175 кв. км. Крім того, зачищено від диверсійних груп ще майже 195 кв. км.

З урахуванням доповідей командирів на місцях визначив завдання та віддав необхідні вказівки щодо підвищення ефективності вогневого ураження противника, зокрема на дальніх відстанях; нейтралізації ворожих диверсійних груп у визначених районах; підвищення якості взаємодії підрозділів, - повідомив Головнокомандувач ЗСУ.